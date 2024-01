Benzema en vacances avec son ex, il prend une grande décision

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema est en vacances à l'Ile Maurice, et cela lui permet aussi de couper un peu du football après la fin d'année compliquée en Arabie Saoudite. Néanmoins, il ne cédera pas à la perspective d'un retour en Europe.

Un an après avoir rejoint l’Ile de la Réunion quand il a du abandonner l’équipe de France à la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema est désormais non loin de là, toujours dans l’Océan Indien, mais à l’Ile Maurice. L’attaquant d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite y passe ses vacances d’hiver en galante compagnie, puisqu’il s’y trouve avec son ex Chloé de Launay, qui est aussi la mère de deux de ses quatre enfants. La jeune femme est originaire de La Réunion, et cela explique donc ce choix récurrent de vacances pour Karim Benzema, qui a eu deux enfants avec elle, malgré une rupture entre les deux naissances. Tout récemment papa d’un quatrième enfant avec Jordan Ozuna, mannequin américain de 32 ans, l’attaquant français a néanmoins été repéré par The Sun, dans des poses lascives avec son ex-compagne. En tout cas, cette longue pause avant la reprise du championnat saoudien donne le sourire à la légende du Real Madrid, qui en a profité pour faire un point sur son avenir.

Benzema a décidé pour son avenir

Benzema cosies up with ex-wife Chloe months after having baby with ex-girlfriend. KARIM BENZEMA has been spotted getting cosy with ex-wife Chloe de Launay while on holiday in Mauritius. pic.twitter.com/5plnhUfrhJ — Johan Bash (@Johan_Bash) January 11, 2024

Ainsi, selon la presse espagnole, Karim Benzema a tout simplement décidé de continuer l’aventure avec Al-Ittihad, et de repousser les différentes offres ou marques d’intérêt qu’il a pu recevoir. Ce n’est pas une question financière, car s’il avait voulu faire une croix sur son copieux salaire, le challenge sportif de revenir en Europe, à l’OL ou le PSG, aurait pu l’intéresser. Mais KB9 estime que son aventure en Arabie saoudite n’est pas terminée. Même si, et c’est une évidence pour beaucoup, elle a mal débuté. Entre ses embrouilles avec son entraineur, ses quelques ratés qui ont fait le tour de la planète, et les performances décevantes de son équipe, les premiers mois n’ont pas convaincu et ont provoqué même des attaques inhabituelles sur ses réseaux sociaux. Au point que cela fait désormais 18 jours qu’il a coupé son compte Instagram, et il ne compte visiblement pas le remettre actif. Cela pourrait être le cas avant la fin du mois de janvier, quand il va retrouver son équipe pour la préparation de la deuxième partie de saison, dans un signe d’apaisement avec les supporters du club de Djeddah qui ont pour le moment beaucoup de mal avec ses performances, mais surtout son attitude.