CdM 2018 : L'Argentine de Sampaoli encore freinée

En dépit du changement de sélectionneur, l’Argentine n’a toujours pas eu le déclic dans les qualifications au Mondial 2018. Et cela devient tendu. En Uruguay, la formation de Jorge Sampaoli s’est contentée d’un 0-0 qui la laisse à la cinquième place, synonyme de barragiste, à quatre journées de la fin. Le Brésil continue son festival avec un succès 2-0 sur l’Equateur, tandis que le Pérou et le Paraguay reviennent dans la course à la qualification grâce à leurs victoires face à la Bolivie (2-1) et le Chili (0-3).