Dans : Mondial 2018, Bundesliga.

Mercedes-Benz Arena, Stuttgart.

L'Allemagne bat la Norvège : 6 à 0.

Buts pour l'Allemagne : Ozil (10e), Draxler (17e), Werner (21e, 40e), Goretzka (50e) et Gomez (79e).

Avec cette large victoire, la Mannschaft poursuit son sans-faute et conserve la tête du Groupe C avec cinq points d'avance sur l'Irlande du Nord, qui a gagné 2-0 contre la République Tchèque. À deux journées de la fin des éliminatoires, l'Allemagne se rapproche donc encore un peu plus de la Coupe du Monde 2018.