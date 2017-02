SCO : OL, OM, Nicolas Pépé se confie sur sa fin de mercato

Dans : Mercato, OM, OL, SCO.

Revenu en urgence de la Coupe d’Afrique des Nations pour prêter main forte à son équipe dans la lutte pour le maintien, Nicolas Pépé a joué le jeu à fond, même s’il était annoncé sur le départ avant le 1er février.

Mais malgré des offres venues d’un peu partout, deux éléments précis ont empêché son transfert. Tout d’abord, le joueur a annoncé à tête reposée qu’il ne souhaitait pas partir si vite en Premier League, lui qui estime devoir apprendre encore en Ligue 1, à Angers ou dans un club plus huppé. Une décision pleine de sagesse mais qui a surtout laissé l’OL et l’OM, puis Marseille tout seul, négocier son arrivée. Le club angevin n’ayant pas reçu une somme capable de lui faire céder son attaquant, l’Ivoirien est resté à Angers sans en être dérangé le moins du monde, comme il le confie dans L'Equipe.

« Je ne me voyais pas tout de suite en Angleterre. Dans un coin de ma tête, je voulais aussi rester au SCO car il ne faut pas croire que j’avais tout de suite un départ dans ma tête. Je voulais aussi aider le club à se maintenir, je n’avais pas envie de bruler les étapes. Et si départ il y avait, je voulais rester en France. Cela a discuté avec Marseille, mais je savais que j’allais rester », a expliqué Nicolas Pépé, qui a fait l’objet d’offres dépassant les 10 ME bonus compris, de la part de Hull City et Newcastle. Mais ni l’Angleterre, ni les gros clubs français, n’ont fait craquer le SCO et Nicolas Pépé cet hiver.