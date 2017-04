Real : Salaire XXL, Mourinho, Perez... De Gea au Real, pourquoi ça coince

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Gardien de Manchester United depuis 2011, David De Gea pourrait bien faire un retour fracassant dans la ville qui l'a révélé. L'ancien de l'Atlético Madrid est plus que jamais dans le viseur du Real Madrid en vue du prochain mercato. Et si ce n'est pas une nouveauté, ce pourrait cette fois-ci être la bonne. Pour rappel, l’hériter d’Iker Casillas en sélection était à deux doigts de rejoindre l’équipe de Zinedine Zidane mais un imbroglio administratif de dernière minute avait empêché l’opération de se finaliser dans les temps.

Selon les informations de Onda Cero, les négociations vont reprendre entre Manchester United et le Real Madrid afin de discuter du transfert du gardien. José Mourinho se serait fait à l’idée de perdre son joueur de 26 ans, mais l’affaire est loin d’être conclue. Du côté des Merengue, le salaire demandé par l’ancien portier de l’Atlético Madrid pose problème puisqu’il souhaiterait percevoir près de 12 millions d’euros par an. Une somme que Florentino Perez ne semble pas prêt à verser au joueur… La situation est aujourd'hui comparable à celle qui avait amené le Real à abandonner la piste Paul Pogba l’été dernier, dont les émoluments avaient été jugé trop élevés par la direction madrilène. Reste à savoir si cette fois, le club espagnol fera l'effort, ou s'il repartira une saison de plus avec Keylor Navas dans les cages.