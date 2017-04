PSG : Simeone remballe sèchement Paris pour une priorité estivale

Dans : Mercato, PSG, Liga.

Alors qu’Olivier Letang quittera le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, le club de la capitale s’active pour trouver un nouveau directeur sportif.

Les supporters parisiens en rêvaient, ils ne l’auront finalement pas. Lundi après-midi, l’AS Roma a officialisé la signature de Monchi. Visiblement, le directeur sportif espagnol n’a jamais été une priorité pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui visent clairement un autre homme pour remplacer Olivier Letang dès la saison prochaine. Selon la radio COPE, la priorité du PSG se nomme Andrea Berta, actuellement en poste à l’Atlético Madrid.

Néanmoins, l’affaire est loin d’être dans le sac pour le champion de France en titre. Toujours selon la radio espagnole, l’opération pourrait bien ne jamais se conclure. En effet, Diego Simeone, très proche d’Andrea Berta a « supplié » son président de faire le nécessaire pour retenir le directeur sportif de l’Atlético. Résultat, ce dernier devrait percevoir une augmentation salariale et rester au moins une saison supplémentaire en Espagne. La chasse à la perle rare ne fait que commencer du côté de la capitale, et visiblement, elle pourrait être longue et ardue…