PSG : Paris débarque en force pour un crack pisté par l'OL et l'ASM

Dans : Mercato, PSG, OL, Monaco.

Auteur d’une grosse saison à Anderlecht (13 buts, 12 passes décisives), Youri Tielemans attire les convoitises à moins de deux mois de l’ouverture du mercato.

Alors que l’intérêt de l’Olympique Lyonnais et de l’AS Monaco pour Youri Tielemans a déjà été révélé, un nouvel élément particulièrement surprenant a été délivré ce mardi par Herman Van Holsbeeck, directeur général d’Anderlecht. Au micro de BeIN Sports, le dirigeant belge a confié que le Paris Saint-Germain s’était d’ores et déjà positionné sur l’international belge (3 sélections) de 19 ans.

« Ce n’est pas un garçon qui va partir là où il aura le plus d’argent. Il va uniquement partir dans un club avec un projet sportif dans lequel il se sent bien. Quels sont les clubs qui peuvent se permettre d’acheter des joueurs où la valeur est estimée entre 20 et 30M€ ? Il n’y en a pas beaucoup. En France, il y a le PSG, peut-être Lyon, Monaco et Marseille. Pour eux, ce serait un renfort terrible » a-t-il confié, prenant ainsi à contrepied les dernières informations révélées dans ce dossier. Reste à savoir si le PSG a fait du joueur une de ses priorités estivales, ou si le club de la capitale a simplement pris des renseignements auprès des dirigeants belges afin de combler un éventuel départ surprise d’un de ses éléments forts au milieu de terrain.