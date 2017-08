PSG : Neymar attendu ce mardi...au Brésil !

Dans : Mercato, PSG, Ligue 1.

Attendu d'abord à Doha, puis à Paris, et annoncé par L'Equipe à Barcelone dans la journée, Neymar serait désormais en vol vers le Brésil. Selon le Mundo Deportivo, la star du Barça a transité ce mardi matin par l'aéroport de Dubaï, où Neymar a posté un message sur les réseaux sociaux, afin de rejoindre son pays. Attendu mercredi pour la reprise de l'entraînement par les dirigeants du FC Barcelone, le Brésilien s'éloigne un peu plus du club catalan puisqu'il ne sera clairement pas en Catalogne dans 24h, et ainsi il se rapproche du PSG en prenant l'avion vers le Brésil. Simple n'est-ce pas ?