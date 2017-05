OM : Un boulevard s'ouvre pour une piste offensive à 20 ME !

Alors que l’avenir de Bafétimbi Gomis à l’Olympique de Marseille est toujours aussi incertain, le club phocéen s’active pour trouver une pointure en attaque en vue de la saison prochaine. Plusieurs noms circulent avec insistance depuis plusieurs semaines, notamment ceux de Mario Mandzukic, d’Olivier Giroud, mais aussi celui de Carlos Bacca. Auteur de 13 buts en 28 matchs, l’international colombien réalise une saison relativement correcte au Milan AC, mais pourrait être cédé par ses dirigeants, ambitieux, qui visent un buteur d’un niveau supérieur en attaque.

Effectivement, à en croire les informations de Calcio Mercato, les nouveaux décideurs du Milan AC auraient ciblé deux attaquants pour le mercato estival : Pierre-Emerick Aubameyang et Alvaro Morata. Si le nouvel actionnaire chinois du club lombard a beaucoup d’argent, il faudra tout de même vendre pour attirer un joueur du standing des deux cités précédemment. Ainsi, Carlos Bacca serait clairement sur la liste des transferts selon le quotidien italien, qui avance même le prix demandé pour l’ancien buteur de Séville : 20 ME. Une somme que l’OM semble clairement prêt à débourser pour son avant-centre cet été, reste à savoir si l’avant-centre du Milan AC est la priorité de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta à ce poste…