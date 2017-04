OM : Au placard à Chelsea, Fabregas se fait draguer par l'OM !

Dans : Mercato, Ligue 1, OM, Premier League.

Cet été, l’Olympique de Marseille devra frapper fort sur le marché des transferts afin de viser une place sur le podium la saison prochaine et d’être compétitif en Europa League, si le club parvient à s’y qualifier. Alors que plusieurs noms sont évoqués en défense, mais surtout en attaque, le club phocéen s’active également pour renforcer son milieu de terrain.

Un temps courtisé par Rudi Garcia, Kevin Strootman devrait rester à l’AS Roma la saison prochaine. Ainsi, l’OM continue de prospecter au milieu et ciblerait Cesc Fabregas selon les informations du Corriere della Citta. Le quotidien italien explique même que l’Olympique de Marseille est, à ce jour, le club ayant montré le plus d’intérêt pour récupérer l’international espagnol, le plus souvent remplaçant cette saison à Chelsea sous les ordres d’Antionio Conte.

La concurrence sera néanmoins très importante pour le club de la cité phocéenne. En effet, le Milan AC, tout fraîchement racheté est également sur les rangs. Le club lombard n’est pas le seul sur le dossier puisque de nombreux clubs chinois, mais également espagnols sont à l’affût. Quoi qu’il en soit, Andoni Zubizarreta, qui a recruté le joueur à Barcelone en 2011 en provenance d’Arsenal, devra se montrer très convaincant s’il veut signer ce qui serait un coup énorme pour l’OM.