OL/ASSE : Vers une bataille pour une pépite de L1 au mercato ?

En quête de renforts au milieu de terrain, l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais sont en concurrence pour le milieu de terrain d’Amiens, Tanguy Ndombélé (20 ans).

Grillée par la Fiorentina dans le dossier Jordan Veretout, l’AS Saint-Etienne est toujours à la recherche d’un voire deux renforts au milieu de terrain. Le nom de Nampalys Mendy a bien été évoqué en interne, mais c’est Tanguy Ndombélé (Amiens) qui serait finalement la priorité de l’ASSE selon les informations de RMC Sport. Le club Stéphanois n’est pas tout seul, loin de là, sur ce dossier…

La Fiorentina a déjà proposé 4 millions d'euros pour Ndombélé

En effet, l’Olympique Lyonnais apprécie également beaucoup le profil du jeune milieu défensif de l’ASC. Pour rappel, le club rhodanien n’a pas recruté dans l'entre-jeu pour combler les départs de Maxime Gonalons et de Corentin Tolisso. Jean-Michel Aulas guette les bonnes opportunités et Ndombélé pourrait en être une. Outre les deux formations de l’Hexagone, la Fiorentina est aussi sur les rangs. Le club italien se verrait bien associer Ndombélé à un certain Jordan Veretout la saison prochaine en Série A. La Viola aurait dégainé la première avec une offre à hauteur de 4 millions d’euros, refusée par Amiens.