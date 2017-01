Officiel : Trebel quitte le Standard de Liège pour Anderlecht

Dans : Mercato, Foot Europeen.

Après être allé au bras de fer avec le Standard de Liège au cours des derniers jours, Adrien Trebel a finalement eu gain de cause puisque le milieu relayeur de 25 ans a signé au RSC Anderlecht, ce dimanche après-midi.

« Le Standard de Liège et le RSC Anderlecht communiquent avoir trouvé cet après-midi un accord concernant le transfert définitif d'Adrien Trebel dans la capitale. Ce transfert a été réalisé dans le respect mutuel et la confidentialité de toutes les parties. Bruno Venanzi et le président Roger Vanden Stock se réjouissent de l'issue de cette négociation », ont fait savoir les Rouches à propos de l'arrivée hivernale de l'ancien Nantais.