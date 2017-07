Dans : Mercato, Premier League, Bundesliga, OL, OM.

Courtisé par plusieurs clubs français durant ce mercato estival, et notamment par Marseille et Lyon, Javier Hernández va poursuivre sa carrière en Premier League. Ce lundi soir, l'attaquant de 29 ans a effectivement quitté le Bayer Leverkusen pour West Ham dans le cadre d'un transfert de 18 ME. À Londres, Chicharito a signé un contrat de trois saisons.