Officiel : Steve Mounié signe à Huddersfield

Promu cette saison en Premier League, le club d'Huddersfield a annoncé ce mercredi matin la signature de Steve Mounié. L'attaquant de 22 ans, formé et révélé sous le maillot de Montpellier avec 15 buts marqués la saison passée, s'est engagé pour quatre saisons avec le club anglais, lequel n'a pas dévoilé le montant de ce transfert. Huddersfield a cependant reconnu qu'il s'agissait d'un record le concernant.

CONFIRMED: Steve Mounié completes his transfer from @MontpellierHSC, penning a four year contract at #htafc https://t.co/TFTibcoHBG ???????? (DTS) pic.twitter.com/MTP6K4xYNO