Officiel : Obi Mikel signe à Tianjin, pour un salaire Made in China

Courtisé par plusieurs clubs européens, John Obi Mikel a effectué un choix de plus en plus fréquent en rejoignant la Chine pour un salaire colossal. Le milieu de terrain nigérian, qui vient de passer 10 ans à Chelsea, s’est engagé pour le Tianjin Teda pour trois ans, avec un salaire qui atteindra 8,5 ME par saison. De quoi larguer l’OM, qui n’était plus dans la course depuis longtemps, mais aussi tous les autres clubs européens qui ont tenté de le recruter.