Présent depuis deux ans à la Juventus Turin, Mario Lemina a quitté le club italien pour Southampton. Le milieu de terrain passé par Lorient et Marseille s’est engagé ce mardi pour cinq saisons en faveur du club côtier, pour un montant estimé à 17 ME, avec 3 ME de bonus éventuels.