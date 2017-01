Officiel : Everton lâche Deulofeu au Milan AC en prêt

Officialisé par inadvertance en fin de semaine dernière, le prêt de Gerard Deulofeu au Milan AC est désormais acté. Everton vient effectivement d'officialiser la nouvelle dans un communiqué. L'ailier de 22 ans, arrivé du Barça en 2015, s'est donc engagé jusqu'à la fin de la saison avec le septième en Serie A dans l'objectif de retrouver du temps de jeu.

