Officiel : Accord pour le transfert de Chicharito à West Ham

West Ham, qui vient tout de même d’engager Marko Arnautovic, a pris un autre avant-centre. Le Bayer Leverkusen et le club londonien ont annoncé un accord pour le transfert de Javier Hernandez. Le Mexicain passera sa visite médicale dans quelques jours, à la fin de ses vacances, et sera si tout se passe bien de retour en Premier League, lui qui s’était fait connaître sous le maillot de Manchester United.

