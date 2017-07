Ce mercredi soit, Chelsea a officialisé l'accord intervenu avec le Real Madrid concernant le transfert d'Alvaro Morata chez les Blues. Le club anglais a précisé que ce transfert sera définitif lorsque Morata aura fini de négocier les termes de son contrat personnel et aura passé sa visite médicale à Chelsea.

We have agreed terms with Real Madrid for the transfer of Alvaro Morata...https://t.co/uuenBgcPH2