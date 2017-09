Neymar, Coutinho… Mourinho se mêle des feuilletons du mercato

Dans : Mercato, PSG, Premier League, Liga.

Si le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain dérange autant, ce n’est pas seulement parce que les grands d’Europe craignent une nouvelle concurrence.

En payant la clause libératoire de l’ancien Barcelonais pour 222 M€, le club francilien a inévitablement augmenté les prix du marché. La preuve avec l’arrivée d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone pour 105 M€ (+ 42 M€ de bonus). Dans ces conditions, même une formation aussi riche que Manchester United peut se retrouver en difficulté. Mais heureusement pour les Red Devils, le manager José Mourinho avait quasiment bouclé son recrutement avant l’opération Neymar.

« Je pense que nous avons été très intelligents. Nous savions que quelque chose pouvait changer le marché, a expliqué le Portugais au Times. Normalement, les prix sont plus bas en fin de mercato. Mais cette année, après le transfert de Neymar, tout a changé. Et cela a changé dans le mauvais sens en termes de prix. Je pense que Lukaku aurait coûté 150 millions de livres (164 M€, au lieu des 85 M€ dépensés par MU) le 31 août. Matic, cela aurait été 60 (65 M€) ou 70 millions (76 M€, au lieu de 45 M€). Neymar a tout changé. Si Pogba était resté le plus gros transfert, je pense que Coutinho serait au Barça pour 101 millions (110 M€). » Visiblement, Mourinho oublie les fois où MU a fait grimper les prix avec Anthony Martial et Paul Pogba...