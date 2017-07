MU : Et maintenant, Anthony Martial à Wolfsburg ?

Dans : Mercato, Foot Europeen, Bundesliga, Premier League.

Anthony Martial n’a clairement plus la cote auprès de José Mourinho à Manchester United, et malgré l’énorme effort consenti par les Red Devils pour le faire venir de Monaco il y a deux ans de cela désormais, l’idée de le laisser partir est plus que jamais d’actualité.

L’Inter Milan a tenté sa chance sa réussite, et ce jeudi, selon Kicker, c’est désormais Wolfsburg qui aimerait faire ce gros coup. Les Loups, qui se sont maintenus de justesse en Bundesliga au printemps dernier, ambitionnent de se faire prêter l’attaquant français de 21 ans afin de l’aider à relancer sa carrière. Financièrement, Wolfsburg serait prêt à mettre le paquet pour prendre en charge son salaire, mais l’opération semble tout de même quasiment injouable. MU n’envisage qu’une vente, et le joueur ne sera peut-être pas très tenté à l’idée de rejoindre une formation qui n’est même pas européenne.