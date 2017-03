MU : 17 ME pour Ibrahimovic, L.A rentre dans une autre galaxie

Très bon cette saison à Manchester United, Zlatan Ibrahimovic pourrait pourtant quitter l'Angleterre l'été prochain pour prendre la direction des Etats-Unis, où un salaire monstrueux l'attend.

Arrivé libre au cours du dernier mercato estival en provenance du PSG, l'attaquant suédois répond aux attentes placées en lui. Auteur de 26 buts avec MU, Ibra a déjà offert deux titres à son équipe cette saison, avec le Community Shield et la League Cup. Malgré tout, l'attaquant de 35 ans n'a toujours pas prolongé son contrat, qui court jusqu'en juin. Du coup, son départ estival se dessine petit à petit. Mais avant de penser à une possible prolongation de contrat de deux ans, voulue par l'agent Mino Raiola, Ibrahimovic doit d'ores et déjà faire un choix. Si sa carrière sportive peut se poursuivre en Premier League, l'ancien Parisien devrait avoir du mal à refuser l'offre financière des LA Galaxy.

À la recherche de nouvelles stars après les départs de Robbie Keane et de Steven Gerrard, la franchise américaine est prête à tout pour attirer Ibra dans ses filets. L'Express révèle même que le club de MLS a offert un salaire annuel de 17 millions d'euros au Mancunien. S'il accepte cette offre, Zlatan deviendrait le joueur le mieux payé de l'histoire du champion américain, loin devant Kaka, qui touche actuellement 7 ME à Orlando City. C'est à prendre ou à laisser...