Mercato : Une lutte PSG-OM pour une cible à 60 ME ?

Excellent cette saison sous le maillot du FC Porto, André Silva est suivi par de nombreuses formations européennes, et notamment par deux clubs français.

Le prochain mercato estival s'annonce chaud bouillant, et particulièrement en Ligue 1, où Paris et Marseille devront notamment se renforcer. À la recherche de joueurs internationaux, les deux clubs rivaux ont d'ailleurs une piste commune puisqu'André Silva figure sur les tablettes de l'OM et du PSG. Selon TF1, les deux clubs tricolores s'intéressent de près au joueur de Porto, qui a marqué 20 buts en 38 matchs cette saison.

Si le profil d'André Silva fait saliver en France, c'est aussi le cas à l'étranger puisque Chelsea, Manchester United, Manchester City et le Real Madrid sont aussi présents dans ce dossier à 60 millions d'euros, prix de la clause libératoire de l'international portugais. Sous contrat jusqu'en 2021, le protégé de l'agent Jorge Mendes pourrait donc quitter le Portugal l'été prochain. Mais difficile de l'imager finir en L1 à la vue de la forte concurrence, mais Paris et Marseille auront au moins eu le mérite d'essayer...