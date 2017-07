Mercato : Un second couteau anglais dribble l'OM et l'OL pour Sissoko

Dans : Mercato, OM, OL, Premier League.

Annoncé comme étant éventuellement une cible de l'Olympique de Marseille, mais également dans une moindre mesure de l'Olympique Lyonnais, lors de ce mercato, Moussa Sissoko ne sait pas réellement où il jouera la saison prochaine. Car son avenir n'est clairement plus à Tottenham, où l'international français sort d'une année presque inexistante. Mais si en France, on évoque un possible retour de Sissoko, de l'autre côté de la Manche, cela n'est pas du tout le cas.

Ce dimanche, le Sun, qui qualifie Moussa Sissoko de « flop », estime que le joueur français restera en Premier League. En effet, les dirigeants de West Bromwich Albion ont pris des renseignements auprès des Spurs concernant le transfert de Moussa Sissoko, et du côté de Tottenham on est disposé à céder le milieu défensif tricolore pour 12ME. Le club londonien privilégie une vente cash à un prêt, alors qu'Everton avait fait une demande dans ce sens. Pour Sissoko, il est évident que ce choix est déterminant, car à un an du Mondial, il est indispensable pour lui de se montrer.