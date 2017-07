Mercato : Un échange Mbappé contre Benzema et du cash ?

Dans : Mercato, Liga, Monaco.

Le Sun l'affirme ce samedi, les dirigeants de l'AS Monaco et du Real Madrid auraient trouvé un accord pour le transfert de Kylian Mbappé chez les Merengue pour un montant total de 130ME. Le tabloïd anglais affirme que l'opération sera finalisée dans les deux prochaines semaines, une fois que Madrid aura encaissé l'argent des transferts d'Alvaro Morata et Danilo. Car la formation entraînée par Zinedine Zidane ne peut pas faire n'importe quoi financièrement lors de ce mercato, et cela aurait forcément fait trainer les négociations dans l'attente de la vente de plusieurs joueurs.

Le Sun affirme également qu'une option aurait été prévue pour inclure Karim Benzema dans l'opération afin de réduire l'addition du transfert pour le Real Madrid. Pour l'instant tout cela ressemble à un scénario assez improbable, mais dans ce mercato 2017 il semble qu'il ne faille désormais plus jurer de rien, même si ces derniers temps on évoquait plutôt une prolongation pour Kylian Mbappé avec éventuellement un bon de sortie dans un an.