Mercato : Un buteur à 55 ME annonce ses 10 destinations possibles

Très en vue avec le Red Bull Leipzig, à l’image de sa performance complète face à Monaco, Timo Werner n’a que 21 ans, et déjà une sacrée cote sur le marché des transferts. Ses performances toujours remarquées avec le club comme avec sa sélection ont déà fait grimper son prix à hauteur de 55 ME. Un départ l’été prochain est désormais à l’étude, et le buteur ne se le cache même pas. Toutefois, il faut rentrer dans les critères, ce qui ne sera pas difficile pour les grands clubs européens. En effet, en toute franchise, Timo Werner, a annoncé que seulement 10 clubs l’intéressaient.

« En Espagne, il y a trois clubs au maximum. Barcelone, le Real Madrid et l’Atlético. En Angleterre, ils sont plus nombreux à m’intéresser : Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester United et City. Bien sûr, le Bayern est aussi un grand club », a livré le buteur de Leipzig à Sport Bild. Et tant pis pour les clubs italiens et français, M. Werner a fait sa liste pour aller au marché.