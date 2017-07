Mercato : Trois clubs anglais à l'assaut pour Thomas Müller

Dans : Mercato, Foot Europeen, Bundesliga, Premier League.

Elément indispensable du Bayern Munich et de l’équipe d’Allemagne depuis quasiment une décennie, Thomas Muller a perdu de sa superbe la saison passée.

Loin d’être incontournable aux yeux de Carlo Ancelotti, l’attaquant de soutien n’a pas réussi à se montrer à son avantage quand il a été sollicité, ne trouvant par exemple qu’à cinq reprises le chemin des filets en Bundesliga, soit 15 buts de moins que lors de l’exercice précédent.

Courtisé pour plus de 80 ME par Manchester United lors de l’été 2016, une offre que le Bayern Munich avait refusé publiquement, l’attaquant allemand pourrait changer d’air de manière beaucoup plus discrète. Selon The Sun, trois clubs anglais se sont positionnés : Liverpool, Chelsea et Arsenal. La Juventus serait aussi intéressée, même si récemment, le club bavarois a renouvelé sa confiance en Thomas Muller, qui a le droit de rater une saison selon son président Karl-Heinz Rummenigge.