Mercato : Snobé à City, ce très cher Nasri cherche un club

Mis à l'écart du groupe de Manchester City, Samir Nasri va devoir se trouver un nouveau challenge cet été. Avis aux clubs intéressés...

Suite à un prêt plus ou moins convaincant du côté du FC Séville, malgré une deuxième partie de saison dernière compliquée, Samir Nasri est de retour à Manchester City... mais pas pour longtemps. Incapable de retrouver son meilleur niveau, le milieu offensif de 30 ans commence en plus à diviser au sein du vestiaire du Pep Guardiola. Jugé trop « arrogant » par une grande partie de ses coéquipiers, qui snobent clairement l'ancien Marseillais, selon The Times, Nasri va devoir faire ses valises s'il veut poursuivre sa carrière tranquillement.

Actuellement présent à la tournée estivale de Man City aux USA, l'international tricolore vit donc ses derniers jours sous le maillot des Citizens. Sauf que son départ n'est pas encore acté... Ce qui pourrait très vite être le cas car City vient de mettre son joueur en soldes. Auparavant disposé à laisser filer son droitier pour 23 ME, les Skyblues sont désormais prêts à le vendre pour 11 ME. À moins 50 %, Nasri ne devrait pas avoir de mal à trouver preneur, surtout que Galatasaray et l'AS Rome sont notamment sur les rangs pour le recruter au cours de ce mercato d'été. Reste la question de son salaire, colossalement élevé depuis sa dernière prolongation.