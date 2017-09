Mercato : Sans pitié, Liverpool a fait pleurer Coutinho

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Au terme d’un long feuilleton, le FC Barcelone n’a pas réussi à recruter Philippe Coutinho. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé…

Jusqu’aux dernières heures du mercato, le club catalan a tout fait pour convaincre Liverpool. Une dernière offre de 150 M€ a été envoyée et donc refusée. Un coup dur pour le milieu offensif, parti au clash contre ses dirigeants. En effet, le Brésilien, qui a officiellement réclamé un bon de sortie, avait prévenu son manager Jürgen Klopp qu’il ne voulait plus porter le maillot des Reds. Mais alors qu’il s’attendait à atterrir à Barcelone après la trêve internationale, Coutinho a dû revenir à la réalité pendant le rassemblement de la Seleção.

« Malheureusement, au lieu d’être heureux, pour lui et sa famille, c’est un moment d’angoisse, de déception et de tristesse, a témoigné son coéquipier Neymar après la victoire contre l’Equateur (2-0). Je préfère le voir content car c’est un partenaire et mon ami depuis longtemps. » En larmes lorsqu’il a appris que son transfert était impossible, l’international auriverde n’a pas pu cacher son émotion pendant la « célébration » de son but jeudi. Autant dire que le retour à Liverpool sera compliqué...