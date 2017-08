Mercato : Sans Dembélé ni Coutinho, le Barça recrute en Chine !

Dans : Mercato, Liga.

Avec les 222 M€ récupérés pour Neymar, le FC Barcelone a largement les moyens de renforcer son effectif.

Seulement voilà, le club espagnol ne parvient pas à finaliser les transferts de ses cibles. D’un côté, Liverpool refuse d’étudier les offres pour le milieu Philippe Coutinho (25 ans). De l’autre, le Borussia Dortmund se montre gourmand concernant le prix de l’ailier français Ousmane Dembélé (20 ans). Alors qui sera la prochaine recrue ?

Aucun de ces deux joueurs apparemment. Selon le Daily Mail, le Barça est sur le point d’accueillir l'international brésilien Paulinho (29 ans). Une information confirmée par la presse catalane qui annonce un accord avec le Guangzhou Evergrande à hauteur de 40 M€, soit le montant de la clause libératoire du milieu défensif qui devrait débarquer lundi.

La piste Seri abandonnée ?

Puissant et capable de se projeter vers l’avant, l’ancien joueur de Tottenham possède un profil que les Blaugrana n’ont pas dans leur effectif. A noter que ce transfert ne signifie pas l’abandon des pistes Coutinho et Dembélé. En revanche, l’arrivée de Paulinho, qui va signer pour quatre ans, et qui a accepté de baisser son salaire chinois, devrait mettre un terme à la rumeur Jean-Michaël Seri (Nice).