Mercato : Ronney en Chine, ça devient sérieux

Dans : Mercato, Premier League, Foot Mondial.

Wayne Rooney, qui n’est plus un titulaire aux yeux de José Mourinho, pourrait bien quitter Manchester United pour la Chine dans les prochains jours.

Une offre colossale a été effectuée par un club encore mystérieux, et celle-ci est prise au sérieux par l’entourage de l’attaquant anglais. Ce dernier s’est vu proposer, à 31 ans, un salaire astronomique de 62,4 ME par an, ce qui a eu le don de faire bouger les choses. L’agent de Rooney est parti en Chine pour discuter plus concrètement de cette offre, annonce la presse anglaise ce jeudi. De son côté, le joueur, conscient qu’il n’a plus le même impact à MU, envisagerait sérieusement de relever ce défi qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la planète, et de très loin.