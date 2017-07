Mercato : Roma-Leicester, le grand écart pour Mahrez

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen, Serie A.

Clairement à la recherche d’un point de chute européen cet été, Ryiad Mahrez se rapproche de l’AS Roma. Mediaset annonce un accord entre le jouer algérien et le club italien, ce qui est le plus facile dans l’affaire.

En revanche, aucune entente n’a eu lieu entre la Roma et Leicester au sujet du transfert du joueur. Et pour cause. Les Foxes veulent bien faire un effort pour services rendus, mais l’accord est encore loin. Le club de la capitale italienne aurait mis 22 ME sur la table, et l’ancien champion d’Angleterre en demanderait… 35 ME.