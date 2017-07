Mercato : Rachid Ghezzal n'intéresse plus Milan

Dans : Mercato, OL, Ligue 1, Serie A.

L'avenir de Rachid Ghezzal n'est toujours pas connu, alors que l'ancien lyonnais est libre de tout contrat depuis la fin de saison. Ces derniers jours, on parlait d'un gros intérêt du Milan AC pour l'international algérien, lequel avait refusé de prolonger avec son club formateur. Mais ce mardi, évoquant le cas de Rachid Ghezzal sur Sport Premium, le nouveau directeur sportif du club lombard a rapidement mis les choses au point concernant le cas du joueur de 25 ans.

« Rachid Ghezzal est un joueur disponible gratuitement, c'est tout à fait intéressant, mais maintenant nous sommes concentrés sur d'autres pistes », a reconnu Massimiliano Mirabelli, qui ne voit donc pas Rachid Ghezzal signer lors de ce mercato au Milan AC. Ce dernier va donc devoir se tourner vers d'autres pistes, et désormais les regards se tournent vers la Turquie, un retour à l'Olympique Lyonnais ne paraissant plus d'actualité. Et cela même si Ghezzal avait été à deux doigts de prolonger en fin de saison.