Mercato : Pour Pépé, l’OL et l’OM sont toujours dans le coup

Dans : Mercato, OM, OL, SCO.

Voilà un dossier qui aura tenu tout le long du mois de janvier. A Angers, on est totalement persuadé que Nicolas Pépé a disputé son dernier match sous les couleurs du SCO samedi dernier, avec un but et un succès contre Metz. Les candidats sont nombreux, et des offres ont même déjà atteint les 10 ME selon L’Equipe. Ce serait notamment le cas de Newcastle, qui a lâché la somme demandée par Angers, mais n’a pas encore remporté le jackpot. En effet, Lyon et Marseille sont bien toujours dans la course.

L’OM cherche un attaquant, de pointe si possible, pour seconder Bafetimbi Gomis, et la piste menant à l’Ivoirien est la plus chaude depuis plusieurs jours désormais. Le club provençal pourrait mettre les fameux 10 ME sur la table et emporter la mise. Mais dans ce dossier, il y a aussi la volonté d’Angers de récupérer le joueur en prêt pour la fin de la saison et ainsi aller chercher le maintien avec lui. Et cette option, Lyon serait le seul club à bien vouloir l’accepter, l’OL misant alors sur l’avenir alors que son escouade offensive est déjà bien garnie. Cela permettrait à Lyon de faire baisser un peu le prix, et de damner le pion à ses concurrents sur une belle révélation de la Ligue 1. Réponse dans quelques heures.