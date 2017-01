Mercato : Pour Andy Delort, le TFC en avance sur Rennes et l’ASSE

Dans : Mercato, TFC, ASSE, Rennes.

Plusieurs clubs français lorgnent sur Andy Delort, mais si son club mexicain veut bien le laisser partir, ce ne sera que pour un transfert ont récemment fait savoir les Tigres.

Un message qui ne fait pas forcément plaisir en France, mais selon L’Equipe, Toulouse est prêt à faire l’effort financier pour renforcer son attaque, à la peine depuis plusieurs semaines. Rennes et Saint-Etienne, intéressés, sont moins chauds pour des raisons différentes. Les Bretons doutent de l’adaptation du joueur au système et à l’exigence tactique de Christian Gourcuff. Pour les Stéphanois, une grosse dépense est possible, mais le salaire de l’ancien caennais pourrait ne pas coller avec la politique financière du club. Néanmoins, l’ASSE, sous la pression de Christophe Galtier, n’a pas abdiqué.