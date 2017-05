Mercato : Pisté par Nice, ce buteur de L1 fait une annonce

Dans : Mercato, Ligue 1, OGCN, Dijon.

Une nouvelle fois buteur face à l’AS Nancy-Lorraine dimanche soir dans un match capital pour le maintien, Loïs Diony (12 buts cette saison en Ligue 1) attire les convoitises à un mois de l’ouverture du mercato estival. L’attaquant du DFCO est notamment évoqué du côté de l’OGC Nice ces derniers jours, pour remplacer Mario Balotelli, dont le contrat ne devrait pas être prolongé par Jean-Pierre Rivère. Au micro de BeIN Sports dimanche soir, l’attaquant dijonnais de 24 ans a clarifié son avenir, confirmant que celui-ci devrait s’écrire loin de la Bourgogne.

« C’est un but très important pour moi, pour l’équipe... Avec tout ce qui se dit autour de moi, je pense pouvoir dire que c’était mon dernier match et mon dernier but dans mon jardin » a confirmé le joueur. Un réel coup dur pour Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur de Dijon, qui va devoir se montrer malin au prochain mercato pour remplacer son attaquant vedette. De son côté, Nice peut avancer ses pions sereinement dans ce dossier, si la piste venait à se confirmer dans les prochains jours…