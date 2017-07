Mercato : Monaco et l'OL font briller la Ligue 1

Dans : Mercato, Ligue 1, OL, Monaco.

Six semaines après l'ouverture du marché des transferts, deux clubs français figurent parmi les meilleurs vendeurs d'Europe.

La saison dernière, la Ligue 1 a retrouvé des couleurs. Grâce notamment à l'AS Monaco, qui a remporté la Ligue 1 après avoir échoué en demi-finale de la Ligue des Champions, le championnat français est redevenu attractif. Et les premiers chiffres du mercato le prouvent. Puisqu'au 20 juillet, deux clubs de L1 sont dans le Top 5 des formations ayant le mieux vendu cet été. Si Benfica est en tête des meilleures ventes de joueurs, avec 112,30 ME de récoltés, le club monégasque occupe la place de dauphin. Avec 110 ME amassés, grâce aux ventes de Bernardo Silva à City (50 ME), de Bakayoko à Chelsea (40 ME), de Germain à l'OM (8 ME), de Diallo à Mayence (5 ME), de Jean à Toulouse (3,5 ME) et de Dirar à Fenerbahçe (3,5 ME), l'ASM valide sa politique. Et ce n'est peut-être pas fini puisque Fabinho, Mbappé, Mendy et Lemar sont potentiellement sur le départ.

Derrière Monaco, la Roma (108,25 ME) et Everton (106,28 ME) complètent le Top 5 devant... l'Olympique Lyonnais. En battant coup sur coup sa vente record avec les départs de Tolisso au Bayern pour 41,50 ME et de Lacazette à Arsenal (53 ME), Lyon a empoché 102,5 ME, si l'on ajoute les ventes de Gonalons à la Roma (5 ME), de Valbuena à Galatasaray (1,5 ME) et de Rybus au Lokomotiv Moscou (1,75 ME). Dans ce classement, Monaco et Lyon devancent donc des clubs comme la Juventus (87,2 ME), Tottenham (80,2 ME), Séville (77 ME) ou le Bayern Munich (21 ME). Preuve que les joueurs de Ligue 1 sont toujours très appréciés, ce qui n'est pas nouveau, mais que les clubs européens peuvent mettre le paquet pour les faire venir.