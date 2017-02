Mercato : Messi - Guardiola, des retrouvailles pour 120 ME ?

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Alors que Lionel Messi tarde à prolonger son contrat avec le FC Barcelone, le Manchester City de Pep Guardiola pourrait s'engouffrer dans cette brèche au prochain mercato estival.

En juin prochain, Messi aura 30 ans. Et alors que le Barça semble en fin de cycle après sa lourde défaite contre le PSG en huitième de finale aller de Ligue des Champions (4-0), l'attaquant argentin se demande de quoi sera fait son avenir. Si ce dernier peut passer par Barcelone, si la direction catalane accepte d'augmenter son salaire tout en renouvelant l'effectif pour prolonger son contrat au-delà de 2018, Messi se chercherait un nouveau défi... Et celui-ci pourrait bien se trouver à Manchester City.

Pour rendre ce transfert possible, les Citizens sont même prêts à offrir 120 millions d'euros à Barcelone tout en proposant un salaire annuel de 28 ME à Messi, selon The Mirror. Une proposition défiant toute concurrence et qui prend du poids ces derniers jours. Pep Guardiola a en effet érigé Messi en priorité estivale pour la saison prochaine. Et sachant que Messi rêve de rejouer sous les ordres de son ancien coach barcelonais, tout est possible surtout que Manchester City a la puissance financière pour mettre tout le monde d'accord.