Mercato : Messi arraché pour 300 ME, c’est pour bientôt

Dans : Mercato, Liga.

Paul Pogba à Manchester United pour 105 M€ ? Ce n’est pas cher, avait osé le manager José Mourinho. Un an plus tard, force est de constater que le Portugais avait raison.

Désormais, un grand joueur dépasse largement la barre des 100 M€. Surtout depuis que le Paris Saint-Germain a fait sauter la clause libératoire de Neymar fixée à 222 M€. Un scénario inattendu pour le FC Barcelone, qui pensait avoir protégé son attaquant. Idem en ce qui concerne Lionel Messi dont la clause de départ a été fixée à 300 M€. Une somme qui, selon le coach de Liverpool Jürgen Klopp, n’est plus si inaccessible qu’auparavant.

« C'est assez simple. Jusqu'à maintenant, c'était considéré comme impossible. Mais aujourd'hui il y a la liste des clauses et Leo Messi, c'est 300 millions d'euros à Barcelone. En un mois, tout semble devenu possible, a envisagé l’Allemand interrogé par DAZN. Ils ont fixé ce montant de manière aléatoire. Je veux dire, qui va payer 300 millions d'euros ? Une solution simple serait une règle. Ce que j'aime dans ce sport, ce sont les histoires de héros. Ce sont les plus belles et je ne pense pas que Neymar ait eu cette idée. Ils ont fait l'offre et ils ont finalisé. » A croire que le dossier Neymar a dérangé pas mal de monde en Europe.