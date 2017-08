Mercato : Max-Alain Gradel va revenir en Ligue 1 cet été

Plus trop en odeur de sainteté du côté de Bournemouth, Max-Alain Gradel devrait revenir en Ligue 1 durant ce mercato estival. En effet, selon Sky Sports, l'international ivoirien va rejoindre Toulouse en prêt. Deux ans après son départ de l'ASSE, l'attaquant de 29 ans s'apprête donc à refouler les pelouses françaises cette saison.

Sky sources: @afcbournemouth attacker Max Gradel is set to join French Ligue 1 club @ToulouseFC on loan #afcb #ssn pic.twitter.com/P82bKD4ikJ