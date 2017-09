Mercato : Man City, PSG... Qui a l'effectif le plus cher d'Europe ?

Dans : Mercato, Premier League, PSG, Ligue 1, Liga, Monaco, OM, OL.

Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football du CIES a classé les effectifs les plus chers du football européen. Sans surprise, le Paris Saint-Germain est en très bonne place.

Cet été, le mercato a été complètement fou. Et cela se ressent dans ce classement, qui bat de nouveaux records. Alors que Manchester United disposait de l'effectif le plus cher la saison dernière (718 ME), c'est son rival, Manchester City, qui occupe cette place de leader en 2017 avec un montant de 853 ME. Derrière le club anglais, on retrouve... le Paris Saint-Germain. Après un marché fou, marqué par les recrutements de Neymar et de Mbappé, le club de la capitale française a dépensé 850 ME pour recruter son effectif actuel, dont 395 ME cet été. Derrière Paris, Manchester United (784 ME), Chelsea (644 ME) et Barcelone (628 ME) complètent le Top 5 devant le Real Madrid (497 ME).

Au niveau des championnats, la Premier League reste maître avec des effectifs estimés à 5,7 milliards d'euros, devant la Serie A (2,4 milliards), la Liga (2,2 milliards), la Bundesliga (1,9 milliards), et la Ligue 1 (1,8 milliards), qui s'appuie aussi sur Monaco, 14e avec 293 ME, l’OM, 36e avec 120 ME, l’OL, 43e avec 100 ME, et le LOSC, 46e avec 83 ME, dans le Top 50 des effectifs les plus chers d'Europe.