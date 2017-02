Mercato : Man City prêt à casser sa tirelire pour Laporte

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Toujours à la recherche d'un nouveau défenseur central de qualité pour l'été prochain, Manchester City pourrait retenter sa chance pour Aymeric Laporte, le Français de l’Athletic Bilbao.

En bien mauvaise posture en Premier League, où les Citizens se retrouvent à dix points de Chelsea après 24 journées, Pep Guardiola pense déjà à la saison prochaine. Lors du mercato estival, l'entraîneur espagnol voudra renforcer sa défense. Si la charnière centrale Stones - Otamendi a fière allure, Guardiola veut trouver un remplaçant digne de ce nom à Vincent Kompany, qui n'a pratiquement pas joué cette saison à cause de blessures. Si Virgil van Dijk de Southampton est pisté tout comme Holger Badstuber, défenseur de Schalke 04 prêté par le Bayern Munich et en fin de contrat en juin, City cible en priorité... Aymeric Laporte.

L'été dernier, Manchester avait déjà fait une offre de 45 millions d'euros, mais le Français avait alors prolongé son contrat avec l’Athletic Bilbao jusqu'en 2020. Mais les Skyblues n'ont pas dit leur dernier mot dans ce dossier et sont même prêts à payer la nouvelle clause libératoire du joueur fixée à 65 ME, selon le Mirror. Guardiola estime que Laporte offre le meilleur rapport qualité / prix du marché. Et pour associer le défenseur de 22 ans sur le long terme à Stones, le club mancunien souhaite donc faire des folies. L'été prochain sera donc chaud pour Laporte...