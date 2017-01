Mercato : Les Tigres ont un message pour les radins de L1

Dans : Mercato, Rennes, ASSE, Bordeaux, LOSC.

Déterminé à quitter les Tigres de Monterrey, Andy Delort (25 ans) ne manque pas de sollicitations, surtout en Ligue 1.

Alors qu’il s’était fait remarquer avec un bras de fer contre Caen l’été dernier, l’attaquant en manque de temps de jeu intéresse notamment Rennes, Saint-Etienne, Bordeaux et Lille. Autant de prétendants qui se verraient bien récupérer le Français via un prêt, et sans payer la totalité de son salaire. Une solution à oublier après la mise au point de Ricardo Ferretti.

« On ne veut plus acheter des joueurs pour après les prêter, a prévenu l’entraîneur des Tigres, repris par Multimedios Deportes. Je suis fatigué de voir que ma direction investit pour ramener des joueurs et que lorsque d’autres clubs veulent nos joueurs, ils veulent presque toujours qu’on les envoie en prêt et qu’on paye leurs salaires, tout ou une partie. »

Les conditions des Tigres

« Si un joueur souhaite partir, il n’a qu’à se rapprocher de nous, ramener une équipe qui paye ce que nous lui payons ou qui paye sa clause libératoire et il n’y aura aucun problème, tout se passera bien, a annoncé le technicien. Personne n’est indispensable, nous sommes tous nécessaires, ce qui dure, ce qui reste, c’est le club, l’institution. Nous devons travailler pour le bien du club. Et si un joueur trouve mieux ailleurs, aucun problème. » Les clubs français concernés devront donc mettre la main à la poche.