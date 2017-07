Mercato : Le Milan AC se renseigne sur Cristiano Ronaldo

Dans : Mercato, Serie A, Liga.

Même s'il devrait bel et bien rester au Real Madrid la saison prochaine, Cristiano Ronaldo fait l'objet d'un intérêt du Milan AC.

Pour retrouver les sommets nationaux et européens, sachant que le Milan n'a plus été Champion d'Italie depuis 2011 et n'a plus remporté la Ligue des Champions depuis 2007, les Rossoneri ont sorti le chéquier cet été. Sous la houlette des nouveaux propriétaires chinois, le club lombard a déjà dépensé 189,5 ME pour recruter notamment Bonucci, Silva, Calhanoglu et Rodríguez. Mais ce n'est pas fini puisque d'autres renforts sont attendus durant ce mercato. Et le Milan est même en train de tenter un très gros coup... Selon Sky Sports, la formation italienne a effectivement pris des renseignements sur Cristiano Ronaldo.

Marco Fassone, l'administrateur délégué, et Massimo Mirabelli, le directeur sportif, ont rencontré l'agent Jorge Mendes cette semaine pour savoir si CR7 était disposé à rejoindre la Serie A. Sauf que le Ballon d'Or ne veut plus quitter le Real Madrid, après avoir ouvert la porte en juin dernier. Si le Milan n'a donc pas été plus loin dans les discussions avec Cristiano, pour qui les dirigeants étaient prêts à offrir 150 ME, cette information prouve que l'ACM n'a pas froid aux yeux.