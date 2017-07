Mercato : Le Barça a trouvé le remplaçant de Neymar

Dans : Mercato, Liga, Serie A, PSG.

Se faisant à l'idée de perdre Neymar, en passe de rejoindre le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato, le FC Barcelone pense déjà à son futur remplaçant.

Ce qui paraissait impensable il y a encore quelques jours est en train de devenir réalité. Neymar au PSG, ce n'est plus qu'une question de jours. Ces dernières heures, la presse mondiale est unanime : l'attaquant brésilien sera Parisien la saison prochaine. Pour cela, le club francilien est prêt à lever la clause libératoire de 222 ME tout en offrant un salaire annuel de 40 ME sur cinq ans à Neymar. Si ce potentiel transfert serait un gros coup de massue pour le Barça, qui perdrait son meilleur joueur, l'argent amassé avec cette vente record ouvrirait le champ des possibilités. Pour remplacer Neymar, le Barça devra frapper très fort en recrutant l'un des tous meilleurs attaquants au monde.

Si la piste menant à Philippe Coutinho est réelle, sachant que le club catalan a transmis une offre de 80 ME à Liverpool, le dossier Paulo Dybala semble prioritaire. D'après Marca, les discussions sont lancées avec l'entourage du joueur de la Juventus, qui rêve de rejoindre son ami Messi au Barça. Pour s'attacher les services de l'attaquant argentin de 23 ans, le Barça devra cependant débourser au moins 110 ME, selon Mundo Deportivo. Une somme qui ne refroidit pas du tout les ardeurs de Barcelone, qui sera dans l'obligation de frapper un très grand coup pour oublier le départ de Neymar au PSG...