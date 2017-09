Mercato : La Ligue 1 a cassé la baraque cet été

Dans : Mercato, Ligue 1, OL, OM, PSG.

Plongée au cœur d'un mercato estival complètement fou, la Ligue 1 Conforama n'a pas dérogé à la règle... en amplifiant même le mouvement.

Cet été, le marché des transferts est clairement entré dans une nouvelle ère. Sous l'impulsion des très grosses transactions, comme celle de Neymar au PSG (222 ME) ou celle de Dembélé au Barça (105 ME), c'est tout le modèle financier du mercato qui a connu une inflation. En L1, les clubs ont été très actifs, avec des records dans les deux sens. Concernant les achats, les clubs français ont investi 697 ME, soit quatre fois plus que l'été dernier. Et les ventes totales ont atteint un total de 619 ME, soit le double par rapport au dernier mercato estival. De plus, les transferts franco-français sont passés de 56 ME à 163 ME. Une belle réussite selon Didier Quillot.

« Ce mercato 2017 confirme l’attractivité nouvelle de la Ligue 1 Conforama. Après quatre premières journées spectaculaires marqués par une hausse des buts, des affluences et des audiences, les investissements des clubs français, dont le solde achats – ventes est positif, constituent des signes très encourageants pour l’avenir. Le montant record des ventes démontre aussi la qualité de formation et de post-formation des clubs français, qui ont pleinement intégré le marché des transferts dans leur modèle de développement », se félicite le Directeur Général Exécutif de la LFP. Difficile d'en faire autrement quand on sait que 12 clubs de Ligue 1 ont réalisé 29 opérations égales ou supérieures à 10 ME. Un signe de bonne santé économique.