Mercato : La Juventus cible six milieux, dont quatre français

Déjà fragilisé au milieu de terrain avec la non-venue d’Axel Witsel, la Juventus Turin peine à trouver le joueur qu’il lui faudrait pour renforcer son entrejeu.

Les idées ne manquent pas, mais à l’image de celle menant à Corentin Tolisso, il est très difficile de faire craquer un élément titulaire dans un club au cœur de la saison. Et pourtant, selon Tuttosport, la Vieille Dame va insister cet hiver et se donne encore 10 jours pour conclure avec l’une des six cibles suivantes, aux noms plutôt prestigieux.

Le premier choix se nomme toujours Corentin Tolisso, que le quotidien turinois ne voit pas partir à moins de 40 ME. La solution de repli se trouve être Steven N’Zonzi, épatant avec Séville et qui possède une clause libératoire à 30 ME. Encore deux joueurs français suivent dans la liste de la Juventus, avec Adrien Rabiot, qui n’a aucune intention de bouger cet hiver, et Blaise Matuidi, dont les contacts réguliers ont failli payer l’été dernier, même s’il semble un peu tard pour réactiver deux pistes au sein du PSG.

Les deux autres choix concernent Ivan Rakitic, qui est un peu moins convaincant avec Barcelone cette saison, et Luiz Gustavo, qui séduit par son expérience et son prix beaucoup plus abordable que la plupart de ses concurrents. Reste à savoir si la Juventus va mettre le paquet dans la dernière ligne droite du marché des transferts. La tendance est plutôt négative, même si cela pourrait créer de sérieux problèmes en coulisses, Massimiliano Allegri ayant clairement la volonté de faire venir un milieu de terrain de premier choix cet hiver.