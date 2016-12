Mercato : La Juve met Lemina en vente pour 15 ME

Dans : Mercato, Serie A.

La langue française pourrait vite disparaître du vestiaire de la Juventus Turin. Après le départ de Paul Pogba cet été, Patrice Evra, en fin de contrat en juin prochain, pourrait lui aussi partir étant donné qu’il ne se contente pas de son statut de remplaçant.

Le latéral gauche est encore en phase de réflexion, contrairement à son coéquipier Mario Lemina. Car de son côté, le milieu de 23 ans est fixé : la Juve lui montre clairement la sortie. Alors que son temps de jeu est déjà limité, la concurrence de la recrue vénézuélienne Tomas Rincon n’arrangera rien. D’autant que les Bianconeri envisagent toujours de recruter le Belge Axel Witsel.

Le message est on ne peut plus clair pour Lemina qui a tout intérêt à se trouver un point de chute. Mais la tâche ne sera pas si simple. Définitivement acheté cet été pour 9,5 M€, l’ancien Marseillais a toujours une valeur élevée aux yeux de ses dirigeants qui, selon Calciomercato, voudraient récupérer 15 M€ sur son transfert. Un montant plutôt dissuasif même si le Gabonais intéresse le RB Leipzig, le Hertha Berlin et plusieurs formations de Premier League.