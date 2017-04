Mercato : La guerre de gros sous est déclarée pour Griezmann

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Annoncé du côté de Manchester United lors du prochain mercato estival, Antoine Griezmann pourrait bien profiter des rumeurs pour prolonger son contrat avec l'Atlético Madrid.

En Espagne, Antoine Griezmann a tout connu. De sa formation à la Real Sociedad jusqu'à son éclosion au plus haut niveau du football mondial sous le maillot de l'Atlético, l'attaquant français a fait le tour de la question en Liga. S'il se sent très bien à Madrid, Grizi sait qu'il est potentiellement amené à quitter son championnat de cœur. Cette donnée, Manchester United l'a clairement en tête. Et le club dirigé par José Mourinho a fait de lui sa priorité estivale, pour qui MU est prêt à débourser 100 millions d'euros. Mais l'Atlético ne lâchera pas sa star comme ça.

En effet, selon The Times, le club espagnol vient de faire une proposition de prolongation de contrat à Griezmann, assortie d'une très belle revalorisation salariale. Alors qu'il touche actuellement 8 ME nets par an, le Tricolore s'est vu proposer un salaire annuel de 12 ME, ce qui ferait de lui l'élément le mieux payé de son club devant l'entraîneur Diego Simeone. Une proposition alléchante pour le leader de l'équipe de France, mais qui n'arrive pas encore à la cheville de celle de Manchester, qui tourne autour d'un salaire de 15 ME par an. Malgré cela, l'Atlético pense avoir les arguments pour convaincre Griezmann. Sauf si le joueur de 26 ans en décide autrement en répondant favorablement aux sirènes anglaises pour donner un nouveau souffle à sa carrière.