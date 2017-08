Mercato : L'OM et Rennes concurrents sur un fiasco de l'OL ?

Dans : Mercato, Ligue 1, Rennes, OM, OL.

Transféré de l’Olympique Lyonnais au Celta Vigo en janvier 2016,s soit seulement six mois après avoir signé un contrat de quatre ans en faveur de l’OL, Claudio Beauvue n’a pas réellement brillé sous les couleurs du club espagnol, une grave blessure au tendon d’Achille hypothéquant rapidement sa saison dernière. Désormais totalement remis, l’attaquant qui s’était révélé sous le maillot d’ En-Avant Guingamp pourrait cependant encore changer de club d’ici la fin du mercato.

Si la presse espagnole annonce que Claudio Beauvue a un bon de sortie donné par le Celta Vigo, France-Football affirme plus précisément ce mardi que deux clubs de Ligue 1 seraient très intéressés par l’attaquant de 29 ans. Ces deux équipes françaises sont l’Olympique de Marseille, en quête d’un renfort offensif, et le Stade Rennais, qui est dans la même situation. L’hebdomadaire précise que Malaga, Levante et Leganès seraient également à l’affût ainsi que des formations anglaises.